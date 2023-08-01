В Кремле указали на важность темы расширения БРИКС

Расширение БРИКС свидетельствует о растущем авторитете, а главное о прикладном значении, заявил 1 августа журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, всё больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе.



«Действительно, тематика расширения БРИКС в повестке дня, в том числе в повестке дня предыдущего саммита», — ответил он на вопрос журналиста о нежелании Индии и Бразилии расширения БРИКС, добавив, что эта тема будет обсуждаться на предстоящем саммите.



Вместе с тем расширение организации свидетельствует о ее растущем авторитете и о прикладном значении, добавил он.



«В рамках БРИКС существуют нюансы в системе расширения, все нюансы будут обсуждаться в ходе саммита», — заключил Песков.

Накануне министр иностранных дел южноамериканской республики Рохелио Майта сообщил об официальном желании страны присоединиться к группе БРИКС.



В то же время Индия и Бразилия не поддержали призыв Китая о более быстром расширении БРИКС и планируют обсудить возможное расширение альянса на саммите, сообщило 28 июля агентство Bloomberg. Власти Бразилии опасаются, что организация превратится в «противовес Вашингтону и Евросоюзу». Индия же намерена разработать правила о том, когда и каким образом другие страны могут присоединиться к группе БРИКС.



29 июля президент России Владимир Путин заявил, что вступление Африки в G20 и БРИКС, а также подключение к глобальному коридору Север – Юг увеличит значимость ее слова на мировой арене.

Шерпа ЮАР в блоке Анил Суклал 18 июля заявил, что БРИКС может включить в себя более 50 стран в результате расширения. По его словам, Египет, ОАЭ, Индонезия и Аргентина заявили о желании стать членами БРИКС.



Песков 17 июня сообщил, что целый ряд стран заявил о намерении вступить в БРИКС, и эта тема будет в повестке саммита в августе.



Саммит БРИКС (в организацию которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоится 22–24 августа. Это будет первый очный саммит группы с момента начала пандемии COVID-19. Одним из главных вопросов, вероятно, станет расширение группы путем включения в ее состав Аргентины, Ирана, Алжира и других стран.