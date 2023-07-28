Bloomberg узнало о сопротивлении Индии и Бразилии быстрому расширению БРИКС

Индия и Бразилия не поддерживают призыв Китая о более быстром расширении БРИКС и планируют обсудить возможное расширение альянса на саммите в Йоханнесбурге. Об этом 28 июля пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на официальные лица двух стран.

По данным агентства, Индия намерена разработать строгие правила о том, когда и каким образом другие страны могут присоединиться к БРИКС без формального вступления в группу.

В свою очередь, власти Бразилии не хотят расширять объединение, опасаясь, что БРИКС превратиться в «противовес Вашингтону и Евросоюзу».

Ранее 28 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил о желании Эфиопии присоединиться к БРИКС. При этом он добавил, что этот вопрос будет рассматриваться на саммите БРИКС.

До этого, 14 июня, стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Также в числе кандидатов — Алжир, Аргентина и Иран. В мае Белоруссия направила странам — членам БРИКС обращение о приеме в объединение.

К тому моменту заявки на присоединение к БРИКС подали уже 25 государств.

19 июля шерпа ЮАР в блоке Анил Суклал предположил, что БРИКС может включить в себя более 50 стран в результате расширения. Он также отметил, что вопрос о валюте БРИКС или дедолларизации не станет частью повестки будущего саммита.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

Вопрос о расширении группы должен стать одним из основных в рамках предстоящего саммита в Йоханнесбурге (ЮАР), который пройдет в период с 22 по 24 августа.