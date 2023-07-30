Президент РФ объяснил значение вступления Африки в G20 и БРИКС

Вступление Африки в G20 и БРИКС, а также подключение к глобальному коридору Север — Юг, увеличит значимость ее слова на мировой арене. Так в субботу, 29 июля, ответил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка на вопрос корреспондента «Известий» Игоря Балдина о возможных изменениях мироустройства в связи с этими процессами.

«Роли и значение растущих возможностей африканского континента будут обозначены. И в этом смысле, конечно, нашим африканским партнерам будет проще заявлять о своих интересах, продавливать свою позицию. Это имеет значение, потому что одно дело, когда где-то кто-то там в СМИ сказал. Другое дело, когда в ходе открытой дискуссии Африка свое слово говорит», – подчеркнул Путин.

Также корреспондент «Известий» спрашивал о том, как обстоит дело с жалобами африканцев на то, что «сложно достучаться» до крупных российских компаний. Путин признал, что в этом есть вина в том числе официальных органов РФ и что необходимо помогать отечественным предприятиям «приходить» в Африку.

«У нас есть возможность входить туда и строить гидроэлектростанции. Они заинтересовались атомными электростанциями малой мощности. Вы понимаете, Африка развивается, очень многое востребовано, и надо просто административно сопровождать, чего, судя по всему, не было сделано должным образом и в должном качестве», — заявил российский лидер.

Ранее 29 июля корреспондент «Известий» Игорь Балдин рассказал об итогах саммита. Он подчеркнул, что торговля между Россией и Африкой скоро пойдет по транспортному коридору Север – Юг, маршрут которого проходит от Санкт-Петербурга до Индийского океана. Он же позволит воплотить энергетические проекты, например, строительство нефтепровода в Конго, завода по переработке урана в Танзании.

Кроме того, Путин заявил о том, что Россия помогает Африке стать частью международного сообщества, способствуя вступлению стран континента в БРИКС и G20. Он отметил, что всестороннее развитие связей со странами Африканского континента является приоритетом российской внешней политики.

28 июля президент РФ отметил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого страны континента принимают непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждалось сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.