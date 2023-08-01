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Сотрудники ГУР Украины избили и унизили наемников из Колумбии

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Колумбийские военные, занимающиеся обучением боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожаловались на избиения и унижения со стороны сотрудников ГУР. Об этом стало известно после публикации соответствующего видео в соцсети TikTok.

На опубликованных кадрах изображены люди в камуфляжной форме на испанском языке говорят на повышенных тонах. Как следует из комментариев под видео, иностранцы обращаются к сотрудникам ГУР.

«Здесь вы видите, как ГУР и власти Украины относятся к тем, кто им помогает. Они зашли в балаклавах и избили наших ребят», – заявил автор ролика.

На втором видео показано, как конфликт вспыхнул после отказа колумбийца обучать трех украинских боевиков. На кадрах мужчина громко заявляет, что украинцы относятся к ним «как к животным». Также он заявил, что из их группы на Украине погибли уже 25 его соотечественников. При этом всё равно наемники из его страны сталкиваются с унижениями.

В конце видео наемник плюнул в сторону украинцев и крикнул, что от них бегут именно из-за постоянных унижений.

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Ранее, 19 июля, телеканал ABC News австралийский наемник, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, пожаловался на произвол со стороны украинских командиров. Австралиец добавил, что некоторым иностранным боевикам вообще не платят за их службу. На вопрос о том, боится ли он за свою безопасность, распространяя подобную информацию, мужчина ответил: «Абсолютно, на 100%».

Еще 7 июня уроженец Тайваня, принимавший участие в боях на стороне Киева, рассказал, как российские войска дважды разбивали его взвод. Тайваньский военный отметил, что сам он чудом уцелел во время боевых действий. По его словам, не только сражения, но и условия службы в целом оказались чрезвычайно тяжелыми как физически, так и психологически.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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