Суд признал законным приговор Кара-Мурзе

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, руководстве нежелательной организацией и государственной измене. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

17 апреля Кара-Мурзу признали виновным по совокупности трех вменяемых составов преступлений и назначил наказание в виде 25 лет колонии. Судом также был назначен штраф в размере 400 тыс. рублей и запрет заниматься журналистской деятельностью сроком на семь лет.

По данным следствия, Кара-Мурза в ходе выступления в палате представителей американского штата Аризона сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС России в ходе спецоперации по защите Донбасса. 22 апреля 2022 года фигурант был арестован, и в тот же день включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

Подсудимому также вменяли работу в интересах неправительственной организации, деятельность которой считается нежелательной на территории России. Речь идет о конференции в поддержку политзаключенных, которая состоялась в московском Сахаровском центре (признан в РФ иностранным агентом) 27 октября 2021 года и, по мнению следствия, была оплачена НПО Free Russia Foundation (признана нежелательной в РФ организацией).

В ходе рассмотрения уголовного дела фигурант заявлял, что не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях.