Кадры начала урагана на озере Яльчик в Марий Эл появились в Сети
В Сети 31 июля появились кадры начала урагана, снятые на регистратор в машине одного из отдыхающих на озере Яльчик в Марий Эл, где погибли туристы.
На записи видно, как начинаются дождь и сильный ветер. В момент, когда мимо проезжает машина, падает первое дерево. Затем на палатки падает сосна.
29 июля на озера Яльчик и Таир в Республике Марий Эл обрушился ураган. Там находились отдыхающие, разбившие палатки на берегах. Ураган повалил деревья, в результате чего восемь человек, в том числе три ребенка, погибли, еще 29 пострадали.
По словам очевидцев, стихия обрушилась внезапно. Мужчины во время урагана выводили людей из палаток, а женщин и детей отводили к озеру, где был меньший риск попасть под падающее дерево.