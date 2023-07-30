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Очевидцы урагана в Марий Эл рассказали о противостоянии стихии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жертвами смертоносного урагана в Республике Малый Эл стали семь человек. Очевидцы катастрофы 30 июля рассказали «Известиям» о произошедшем инциденте.

Как поведал Тимур из Казани, отдыхавший в день трагедии на озере Яльчик, погода была тихая, ничего не предвещало беды. Всего за несколько минут солнце заволокли тучи. Однако всё выглядело так, будто сейчас просто грянет небольшой дождь. Отдыхающие на озере люди не придали значения ухудшению погоды, которое показалось им незначительным. Однако внезапно на палатки обрушился ураган.

Тимур рассказал, что у него не было с собой палатки, поэтому он присоединился к другим отдыхающим под навес, чтобы укрыться от ветра. Конструкцию пытались удержать несколько человек, однако ураган снес ненадежное укрытие.

«Минут за 20 просто всё снесло. Минут 20 были ор, паника и всё остальное, шум, стемнело очень резко, и просто была невероятная паника», — отметил очевидец стремительность стихии.

Покинуть место катастрофы тоже оказалось непросто: путь автомобилям преградили поваленные стволы деревьев. Дорогу свидетели расчищали собственными силами.

Другой очевидец произошедшего, Катерина, тоже сообщила о быстром развитии событий. Женщина отдыхала в палатке вместе с мужем и даже не заметила приближающийся ураган. Она рассказала, что в палатке не было слышно треска ломающихся деревьев. Женщина и ее супруг выжили лишь благодаря мужчине, который ворвался в палатку и предупредил их.

«Он забежал к нам в палатку и говорит: «Деревья падают, давайте выбегайте». Мы выбежали, там уже деревья на некоторых палатках лежали», — рассказала Катерина.

Также она отметила, что мужчины во время урагана действовали очень оперативно и решительно. Они выводили людей из палаток, а женщин и детей отводили к озеру, где был меньший риск попасть под падающее дерево.

Ураган в Республике Марий Эл обрушился на озера Яльчик и Таир 29 июля. В это время там находились отдыхающие, которые разбили палатки на берегах. Ураган повалил деревья, что и стало причиной трагедии. Изначально сообщалось о трех погибших.

Позже, 30 июля, число погибших увеличилось до семи. Госпитализация потребовалась 15 пострадавшим. На территории осталось еще много заваленных палаток и автомобилей. Спасатели и полиция продолжат работу утром.

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