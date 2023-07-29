В Марий Эл из-за урагана погибли три человека

В Волжском районе Республики Марий Эл из-за урагана погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом в субботу, 29 июля, сообщил источник «Известий».

Кроме того, травмы получили еще три человека. Они были направлены в больницы, сейчас с ними работают медики.

«Сильный ветер и ливень прошлись вечером 29 июля рядом с озерами Таир и Яльчик», — сообщил источник.

В это время там находились отдыхающие, которые разбили палатки на берегах озер. Ураган повалил деревья, что и стало причиной трагедии.

Ранее, 28 июля, из-за урагана в Черкесске погиб один человек. Ветер повалил деревья, которые обрушились на припаркованные автомобили, в одном из которых находился мужчина. Пострадавший погиб на месте от полученных травм.