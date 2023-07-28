Один человек погиб в Черкесске в результате урагана
Ураган обрушился на столицу Карачаево-Черкесской республики город Черкесск, погиб один человек. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Ветер ураганной силы повалил десятки деревьев, некоторые из них упали на припаркованные автомобили.
«В Черкесске в результате падения деревьев пострадали граждане. К сожалению, молодой парень 1988 года рождения в результате полученных травм скончался на месте», — сообщил руководитель республики.
Трое пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее, в середине июля, сильный ветер сломал конструкции летнего кафе в городе Яровое Алтайского края на территории пляжа «Причал 42». При обрушении конструкции пострадали два человека — мужчина получил травму головы, а подросток сломал руку.