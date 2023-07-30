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Число погибших из-за урагана в Марий Эл увеличилось до семи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Семь человек, из которых трое детей, погибли из-за падения дерева во время урагана в Республике Марий Эл. Об этом 30 июля сообщил журналистам глава комитета гражданской обороны и защиты населения республики Александр Малкин.

«В 18 часов шквалистый ветер повалил большое количество деревьев возле озера Яльчик. Здесь излюбленное место отдыха не столько даже жителей Марий Эл, сколько жителей Татарстана. Разворачивается палаточный лагерь. Ориентировочно было до 500 машин. Количество погибших на сегодня подтвержденных — семь человек, из них трое детей», — сказал он.

Также Малкин добавил, что госпитализация потребовалась 15 пострадавшим. По его словам, на данный момент осталось много заваленных палаток и машин. Спасатели и полиция региона продолжат работу утром.

Об урагане в Волжском районе Республики Марий Эл сообщалось ранее, 29 июля. В это время там находились отдыхающие, которые разбили палатки на берегах озер. Ураган повалил деревья, что и стало причиной трагедии. Изначально сообщалось о трех погибших.

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