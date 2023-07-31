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Путин подписал закон об отмене НДС для туроператоров внутреннего туризма

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому туроператоры освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже путевок по России. Соответствующий документ опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.

Закон будет распространяться на операции, осуществленные в период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года включительно.

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Ранее, 28 июля, в ходе заседания Совета Федерации первый зампред комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев сообщил, что в России туроператорами являются 2068 юридических лиц, из них 300 — индивидуальные предприниматели, а по НДС работает всего 89 из них. Он отметил, что сумма выпадающих доходов бюджета при освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок в прошлом году составила 381 млн рублей.

В июне соответствующий законопроект Минфина, подготовленный по поручению Путина, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

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