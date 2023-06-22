Туроператоров внутреннего и въездного туризма освободят от НДС

С туроператоров внутреннего и въездного туризма планируют снять обязанность уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Такой законопроект Минфина, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе кабмина.

Если Госдума пример соответствующий закон, мера начнет действовать задним числом — с 1 января 2023 года и до июля 2027 года.

Инициатива направлена на снижение налоговой нагрузки на туроператоров, реализующих туристические продукты для отдыха в России, рассказал «Известиям» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Это создаст условия для снижения цен и, соответственно, повышение привлекательности путешествий по России», — отметил он.

По его словам, внутренний туризм сегодня становится одной из самых динамично развивающихся отраслей. Как заявлял на недавно прошедшем ПМЭФ замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, к 2030 году туристический поток в России должен вырасти вдвое: с 65 млн человек до 140 млн человек в год.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



Все включены: туроператоров освободят от НДС на 3,5 года