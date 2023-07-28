Матвиенко «поставила двойку» замглавы Минфина Лаврову на заседании СФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 28 июля попросила заместителя министра финансов Алексея Лаврова приходить на заседания верхней палаты подготовленным, после того как он не смог ответить на вопрос сенатора.

Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев задал заместителю министра финансов РФ Алексею Лаврову вопрос о сумме выпадающих доходов бюджета при освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок.

«На данный момент мы эту сумму сказать не можем, но будем отслеживать и докладывать по мере исполнения бюджета», — ответил Лавров.

Полетаев указал на то, что в России туроператорами являются 2068 юридических лиц, из них 300 — индивидуальные предприниматели, а по НДС работает всего 89 туроператоров. «Сумма выпадающих доходов по прошлом году — это был 381 млн рублей», — отметил сенатор, добавив, что эффект от закона не будет таким большим.

Матвиенко обратилась к Лаврову и отметила, что необходимо готовиться к посещению Совета Федерации.

«Вы заместитель министра, вы представитель правительства по этому вопросу. Вы почему пришли неподготовленный? Так нехорошо, так нельзя. Мы вам делаем замечание. Как там за домашнее задание двойку ставят, вот мы вам ставим двойку сегодня», — заявила она.

В этот день Совет Федерации одобрил закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке. Так, согласно нему, штрафы будут увеличены до 30 тыс. рублей и до 400 тыс. рублей за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет.