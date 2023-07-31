Убийце сотрудницы офиса микрозаймов в Москве вынесли приговор

В Мосгорсуде вынесли приговор убившему сотрудницу офиса микрозаймов в столице Дмитрию Перевозчикову. Об этом 31 июля сообщил источник «Известий».



Мужчину приговорили к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей.



Собеседник издания также сообщил, что Перевозчиков должен будет выплатить 1,5 млн рублей в качестве морального ущерба.

10 июля 2022 года мужчина ворвался в офис микрозаймов на Кожевнической улице и выстрелил в лицо сотруднице, по предварительным данным, из пистолета с глушителем. После этого он начал рыться в шкафах. Как выяснилось, мотивом его преступления стало нежелание возвращать взятый ранее кредит.

Тело женщины обнаружили на рабочем месте спустя день. Прокуратура города Москвы сообщила о том, что подозреваемый задержан в подмосковной Балашихе. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ и ст. 222 УК РФ.