CNN указал на признаки нового этапа контрнаступления ВСУ

Усилившиеся попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать мощную оборону ВС РФ на юге могут говорить о новом этапе контрнаступления. Об этом сообщил канал CNN.

«Украинские официальные лица мало говорили о том, какие свежие части направляются в наступление, но военные явно добавили недавно сформированные подразделения, оснащенные западной бронетехникой, по крайней мере, на одном важном участке», — говорится в материале от 29 июля.

Отмечается, что в возобновлении штурма участвует западная бронетехника, например, боевая машина пехоты Bradly. Однако, по словам Джорджа Барроса из Института изучения войны, говорить о том, что украинское контрнаступление перешло в более активную фазу, пока рано.

«Подобная попытка прорыва будет одной из самых сложных задач для украинских сил», — сказал он.

Как сообщает издание, в течение нескольких недель украинские боевики безуспешно пытались прорвать многоуровневую защиту позиций ВС РФ: им мешают танковые ловушки, минные поля и другие препятствия. Кроме того, попытки наступления предотвращаются российской авиацией.

«Российские ударные вертолеты и истребители-бомбардировщики используют слабые места в ПВО (противовоздушной обороне. — Ред.) Украины, что позволяет русским наносить удары по украинским наземным силам. Проведение механизированного проникновения такого масштаба, когда противник имеет превосходство в воздухе, чрезвычайно сложно», — подвел итог Баррос.

Ранее, 27 июля, газета The New York Times писала, что ВСУ начали основную фазу контрнаступления. Издание со ссылкой на представителей Пентагона отметило, что Украина бросила в бой тысячи военнослужащих, которые находились в резерве.

В этот же день президент РФ Владимир Путин подтвердил, что ВСУ активизировали боевые действия на запорожском направлении. При этом он подчеркнул, что ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел и все попытки контрнаступления остановлены. По его словам, украинские войска в последней атаке потеряли более 200 человек и 39 единиц бронетехники.

До этого, 23 июля, Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Он отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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