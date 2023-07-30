Кабмин Украины заявил о готовности страны к началу отопительного сезона
Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, заявил 30 июля премьер страны Денис Шмыгаль на заседании конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске.
«Для восстановления, ремонта и защиты объектов энергетики только госагенству по восстановлению выделили 10 млрд гривен ($272 млн). Также получаем помощь от США в размере $897 млн», — отметил он.
Украинский премьер добавил, что в рамках Европейского фонда энергетической поддержки Украины уже получено €166 млн.
По словам Шмыгаля, энергетики отремонтировали четыре атомных энергоблока, девять энергоблоков ТЭС, шесть гидроагрегатов.
Для восстановления ТЭЦ Киевом планируется выделить дополнительных 1,5 млрд гривен (более $ 40 млн).
Ранее, 29 июля, советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк отметил, что следующая зима для украинцев может быть сложнее предыдущей. Гражданам стоит иметь под рукой обогреватели и другое оборудование, которое позволит пережить холодное время года, добавил он.
До этого, 8 июля, министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил, что в стране повреждено 50% объектов энергосистемы, часть из них полностью разрушена.