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Украинцев призвали готовиться к еще более тяжелой зиме

Подоляк: предстоящая зима на Украине будет гораздо сложнее прошлогодней
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Фото: ТАСС/Jonas Walzberg
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Предстоящая зима будет для украинцев сложнее прошлогодней, сообщил в интервью украинскому телеканалу «24» 29 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Нас уже предупреждают, что следующая зима может быть сложнее предыдущей. <…> Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная система, работавшая уже десятки лет», — уточнил он.

Гражданам стоит иметь под рукой обогреватели и другое оборудование, которое позволит пережить холодное время года, добавил он.

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Накануне в «Укрэнерго» рекомендовали жителям Украины запастись электрогенераторами из-за ремонта поврежденной инфраструктуры, а также предупредили о возможных отключениях электричества в зимний период. Глава энергетической компании Владимир Кудрицкий заявил о необходимости подготовиться к любым возможным сценариям.

9 июля экс-глава украинского правительства Николай Азаров указал, что осенью страну ожидают энергетический и топливный кризис. Он напомнил, что Украина покупает сырье по ценам мировых бирж, в итоге топливо обходится Киеву до четырех раз дороже, чем другим странам.

До этого, 8 июля, министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил, что в стране повреждено 50% объектов энергосистемы, часть из них полностью разрушена.

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