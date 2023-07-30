Сотни человек митинговали в Амстердаме против поставок оружия Украине
Сотни человек вышли на очередной марш в Амстердаме за мир и против поставок оружия Украине. Фото и видео с места событий опубликованы 30 июля в социальных сетях участников мероприятия.
Организаторы акции провели пресс-конференцию, в ходе которой раскритиковали действия властей Нидерландов, оказывающих военную поддержку киевскому режиму.
В руках митингующие держат пацифистские, белые флаги. У некоторых есть российские флаги или флаги бывших республик СССР.
Ранее, 9 июля, глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды передадут Киеву противоминные корабли в качестве военной помощи.
8 июля сообщалось, что Нидерланды и Украина определили дату начала тренировок украинских пилотов на истребителях F-16.
До этого, 4 июля, Амстердам анонсировал пакет военной помощи Киеву стоимостью более €118 млн. Из этой суммы €83 млн потратят на здравоохранение, €58 млн пойдут на восстановление инфраструктуры.
В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Нидерланды наряду с Данией летом начнут обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.