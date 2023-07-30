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Сотни человек митинговали в Амстердаме против поставок оружия Украине

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Фото: Global Look Press/PPE/face to face
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Сотни человек вышли на очередной марш в Амстердаме за мир и против поставок оружия Украине. Фото и видео с места событий опубликованы 30 июля в социальных сетях участников мероприятия.

Организаторы акции провели пресс-конференцию, в ходе которой раскритиковали действия властей Нидерландов, оказывающих военную поддержку киевскому режиму.

В руках митингующие держат пацифистские, белые флаги. У некоторых есть российские флаги или флаги бывших республик СССР.

Ранее, 9 июля, глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды передадут Киеву противоминные корабли в качестве военной помощи.

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8 июля сообщалось, что Нидерланды и Украина определили дату начала тренировок украинских пилотов на истребителях F-16.

До этого, 4 июля, Амстердам анонсировал пакет военной помощи Киеву стоимостью более €118 млн. Из этой суммы €83 млн потратят на здравоохранение, €58 млн пойдут на восстановление инфраструктуры.

В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Нидерланды наряду с Данией летом начнут обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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