На Украине заявили о скором получении кораблей от Нидерландов

Нидерланды передадут Киеву противоминные корабли в качестве военной помощи. Соответствующее заявление сделал глава министерства обороны Украины Алексей Резников.

«Два корабля противоминных стоят в Британии под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы то же получим от правительства Нидерландов. Остаются подводные лодки», — сказал он.

8 июля сообщалось, что Нидерланды и Украина определили дату начала тренировок украинских пилотов на истребителях F-16.

До этого, 4 июля, Амстердам анонсировал пакет военной помощи Киеву стоимостью более €118 млн. Из этой суммы €83 млн потратят на здравоохранение, €58 млн пойдут на восстановление инфраструктуры, еще €25 млн — на медицинское оборудование и поддержку мобильных госпиталей, €10 млн — на экстренную помощь.

16 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Нидерланды наряду с Данией начнут обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 летом. Эти страны возглавляют международную коалицию по обучению пилотов и вспомогательного персонала.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра 4 мая заявил, что власти и дальше продолжат поставлять оружие на Украину, а также не прекратят оказывать гуманитарную помощь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.