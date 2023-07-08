Украина и Нидерланды определили сроки начала обучения пилотов управлению F-16

Украина и Нидерланды определили срок, когда начнется обучение украинский пилотов управлению F-16. Об этом 8 июля заявил президент республики Владимир Зеленский по итогам разговора с и.о. премьер-министра королевства Марком Рютте.

«Выразил поддержку в трудный политический момент. Мы обсудили оборонное сотрудничество, подготовку к глобальному саммиту мира. Определены сроки начала тренировочной миссии украинских пилотов F-16. Согласованы позиции накануне саммита НАТО в Вильнюсе», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Ранее, 5 июля, заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что подготовка до 20 пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется в августе.

Также в тот день посол России в Румынии Валерий Кузьмин рассказал в интервью «Известиям», что возможности Румынии в вопросах обучения летчиков ВСУ для управления истребителями F-16 вызывают сомнения, поскольку Бухарест лишь недавно приобрел у Португалии, а затем у Норвегии этот типа боевых самолетов и едва ли уже обладает необходимым потенциалом.

До этого, 3 июля, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Киев не сможет получить истребители F-16 в ближайшее время. По его словам, не стоит ожидать, что вопрос будет решен прежде, чем закончится контрнаступление украинских вооруженных сил.

Ранее, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

При этом 27 июня глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года.

16 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Нидерланды наряду с Данией начнут обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 летом. Эти страны возглавляют международную коалицию по обучению пилотов и вспомогательного персонала.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.