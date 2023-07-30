Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Новой Каховке перекрыто газоснабжение около 20 домов после обстрела ВСУ
Мир
Путин проводил африканских лидеров к Музею военно-морской славы в Кронштадте
Мир
Франция предупредила о немедленном ответе в случае атак на своих граждан в Нигере
Мир
С начала года Украина получила более $25 млрд финансовой помощи
Армия
Российский беспилотник уничтожил БМП Bradley ВСУ под Артемовском
Армия
На Тихоокеанском флоте во Владивостоке отпраздновали День ВМФ
Общество
В августе температура воздуха в Москве будет на 2,5–3 градуса выше нормы
Мир
NYT узнала об опасении в США за свои военные операции из-за китайских хакеров
Мир
Путин подвел итоги саммита Россия — Африка
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Мир
Страны Западной Африки остановили финансовые транзакции с Нигером
Мир
Минимум 35 человек погибли при взрыве на съезде партии в Пакистане
Происшествия
Девять человек спасли при пожаре на крыше многоэтажки в Махачкале

Страны Западной Африки остановили финансовые транзакции с Нигером

0
Фото: REUTERS/Souleymane Ag Anara
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) приняло решение остановить финансовые и коммерческие транзакции с Нигером после военного переворота в стране. Об этом 30 июля заявил журналистам глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.

Также страны ЭКОВАС договорились заморозить активы участников мятежа, членов их семей и пособников, закрыть границы с Нигером и приостановить финансовую помощь стране.

«В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка. Такие меры могут включать применение силы», — сообщил Омар Алье Туре.

Свой среди чужих: что нужно знать о присутствии России в Африке
Москва последовательно развивает отношения с государствами континента

Накануне глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа в Нигере. Он отметил, что приостановка действия Конституции и роспуск демократических институтов ослабляют государство и народ Нигера, чьи мир, стабильность и безопасность необходимо сохранить.

Тогда же Совет Безопасности ООН выступил с призывом о немедленном освобождении президента Базума. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил неконституционную смену правительства в Нигере.

Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Чианим.

Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, а государственные границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.

В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023