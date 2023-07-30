Страны Западной Африки остановили финансовые транзакции с Нигером

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) приняло решение остановить финансовые и коммерческие транзакции с Нигером после военного переворота в стране. Об этом 30 июля заявил журналистам глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.

Также страны ЭКОВАС договорились заморозить активы участников мятежа, членов их семей и пособников, закрыть границы с Нигером и приостановить финансовую помощь стране.

«В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка. Такие меры могут включать применение силы», — сообщил Омар Алье Туре.

Накануне глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа в Нигере. Он отметил, что приостановка действия Конституции и роспуск демократических институтов ослабляют государство и народ Нигера, чьи мир, стабильность и безопасность необходимо сохранить.

Тогда же Совет Безопасности ООН выступил с призывом о немедленном освобождении президента Базума. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил неконституционную смену правительства в Нигере.

Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Чианим.

Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, а государственные границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.

В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.