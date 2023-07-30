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Франция предупредила о немедленном ответе в случае атак на своих граждан в Нигере

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Фото: REUTERS/Stringer
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Президент Франции Эммануэль Макрон немедленно ответит в случае атак на своих граждан в Нигере. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца в субботу, 30 июля.

«Любой, кто нападет на французских граждан, армию, дипломатов и посягнет на право проезда, увидит, что Франция ответит немедленно и непреклонно. Президент республики не потерпит никаких посягательств на Францию ​​и ее интересы», — цитирует французская газета 20 minutes заявление Елисейского дворца.

Отмечается также, что «Франция поддерживает все региональные инициативы, направленные на восстановление конституционного порядка и возвращение избранного президента Мохамеда Базума, свергнутого мятежниками».

Заявление Елисейского дворца стало реакцией на события у французского посольства в Ниамее, где тысячи людей провели демонстрацию в поддержку переворота. Отмечается, что «некоторые демонстранты хотели войти в здание, другие сорвали табличку с надписью «Посольство Франции в Нигере», а затем растоптали ее о асфальт».

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Днем ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа в Нигере. Он отметил, что приостановка действия Конституции и роспуск демократических институтов ослабляют государство и народ Нигера, чьи мир, стабильность и безопасность необходимо сохранить. Тогда же Совет Безопасности ООН выступил с призывом о немедленном освобождении президента Базума. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил неконституционную смену правительства в Нигере.

Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Чианим.

Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, а государственные границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.

В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

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