Путин и африканские лидеры посетили Кронштадт

Президент России Владимир Путин и его коллеги из Африки посетили Кронштадт 30 июля.

Катера с главами государств прошли вдоль береговой линии города. Кроме российского лидера в них располагались президенты и представители Буркина-Фасо, Мали, Эритреи, Республики Конго, Судана, Экваториальной Гвинеи, Танзании.

Поездка стала продолжением программы саммита Россия — Африка, прошедшего в Санкт-Петербурге.

Ранее в этот день состоялся торжественный парад в Санкт-Петербурге, посвященный Дню Военно-морского флота (ВМФ). В нем участвовали 45 кораблей (33 корабля и катера, четыре подводные лодки и восемь парусных судов) и порядка 3 тыс. военнослужащих. Парад состоял из морской и наземной частей.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, — ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждалось сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.