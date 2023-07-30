Корреспондент «Известий» показала корабли перед парадом ВМФ в Санкт-Петербурге

Корабли готовятся участвовать в главном параде Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Их 30 июля показала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

«На Большом кронштадтском рейде развернуты два корабля-парусника и одна субмарина. А по акватории Финского залива с минуты на минуты пойдут 11 кораблей и одна подводная лодка «Уфа» — гордость Тихоокеанского флота», — рассказала она.

Журналистка рассказала, что в этом году участие принимают также представители петербургских яхт-клубов.

«Они уже стоят за моей спиной и ждут, когда пройдет основной ряд, потому что далее они пройдут вдоль зрительских трибун и поприветствуют участников парада в честь Дня ВМФ», — отметила Оскерко.

Парад ВМФ будет состоять из морской и наземной частей, в нем примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около 3 тыс. военнослужащих. Мероприятие завершится торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

29 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. Это президенты Буркина-Фасо, Республики Конго, Мали и Эритреи.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.