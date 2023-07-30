Путин назвал российский флот нерушимым стражем рубежей Отечества

Военно-морской флот (ВМФ) России был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества. Об этом 30 июля заявил президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ.

«На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражей рубежей Отечества, его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ», — сказал он.

Путин отметил, что с петровских времен флот беззаветно служит стране, в его летопись вписаны триумфальные победы в морских баталиях и научные открытия.

В торжественном параде в Санкт-Петербурге примут участие 45 кораблей (33 корабля и катера, четыре подводных лодки и восемь парусных судов) и порядка 3 тыс. военнослужащих.

Военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, принимает Путин. Парад будет состоять из морской и наземной частей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин примет участие в параде в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.