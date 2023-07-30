«Известия» показали подготовку к параду ВМФ в Кронштадте

В Кронштадте собираются зрители, чтобы 30 июля посмотреть парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). «Известия» показывают, как идет подготовка к мероприятию.

«Кронштадт всегда считался колыбелью морского флота, был защитником Санкт-Петербурга, морским защитником. Поэтому для Кронштадта это очень важный праздник», — рассказал один из зрителей.

На кораблях, которые примут участие в параде, моряки заканчивают последние приготовления и вывешивают флаги.

В торжественном параде в Санкт-Петербурге примут участие 45 кораблей (33 корабля и катера, четыре подводные лодки и восемь парусных судов) и порядка 3 тыс. военнослужащих. Участников парада на рейде Кронштадта будут приветствовать экипажи парусных судов, и по завершении прохождения кораблей они пройдут противоположным курсом перед зрительскими трибунами.

Военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, примет президент РФ Владимир Путин. Парад будет состоять из морской и наземной частей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин примет участие в параде в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.