Лефортовский суд арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы 29 июля избрал меры пресечения в виде заключения под стражу россиянину Вячеславу Лутору по делу о госизмене, указано в картотеке на сайте инстанции.

По итогам заседания, которое прошло в открытом режиме, суд арестовал подозреваемого по ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Иных подробностей дела не приводится.

По данным информаторов ТАСС из правоохранительных органов, Лутор проживал в Санкт-Петербурге, работал в банковском секторе. До ареста по делу о госизмене его дважды арестовывали по делам об административных правонарушениях.

11 июля Солнцевский суд Москвы признал его виновным по делу о мелком хулиганстве (он «выражался нецензурной бранью, громко кричал и размахивал руками в аэропорту Внуково», указано в постановлении суда).

14 июля Троицкий суд арестовал Лутора на 15 суток за неподчинение требованиям полицейского (он отказался предъявлять сотруднику МВД свой паспорт).

26 июля Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии строгого режима за госизмену. Его арестовали 29 сентября 2021 года, тогда сотрудники Group-IB заявили, что уверены в невиновности основателя и руководителя организации.

4 июля Лефортовский суд арестовал гражданина по фамилии Наухацкий по подозрению в государственной измене. В случае признания россиянина виновным ему может грозить до 20 лет лишения свободы.