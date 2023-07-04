Суд арестовал Наухацкого по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы 4 июля арестовал гражданина по фамилии Наухацкий по подозрению в государственной измене.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Наухацкого», — сообщили в суде.
Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).
Ранее в этот день стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали Наухацкого по подозрению в государственной измене.
По информации Федеральной налоговой службы, до марта 2020 года Наухацкий имел статус индивидуального предпринимателя, занимался частной детективной деятельностью. Мужчина был зарегистрирован в селе Межводное Черноморского района Крыма.
В случае признания россиянина виновным ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Ранее, 29 июня, стало известно, что в отношении жителя Пензенской области возбудили уголовное дело о госизмене. В январе 2023 года он через Telegram неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) персональные данные военнослужащих.