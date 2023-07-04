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ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали россиянина по подозрению в государственной измене. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили в правоохранительных органах.

«Наухацкий А. В. задержан по делу о госизмене, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — цитирует сообщение правоохранительных органов ТАСС.

В Лефортовском суде агентству рассказали, что в суд поступило ходатайство следователей ФСБ об избрании меры пресечения гражданину РФ в виде ареста.

По информации Федеральной налоговой службы (ФНС), до марта 2020 года Наухацкий имел статус индивидуального предпринимателя, занимался частной детективной деятельностью. Мужчина был зарегистрирован в селе Межводное Черноморского района Крыма.

В случае признания россиянина виновным, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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Ранее, 29 июня, стало известно, что в отношении жителя Пензенской области возбудили уголовное дело о госизмене. Злоумышленник в январе 2023 года через Telegram неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) персональные данные в военнослужащих.

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