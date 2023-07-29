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Один человек погиб во время шторма в Сочи

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Во время шторма в Сочи погибла девушка. Информацию об этом 29 июля подтвердили «Известиям» в СК СКР по Краснодарскому краю.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что девушка 19–20 лет пошла купаться накануне вечером на дикий пляж «Красный штурм». Она захлебнулась в воде.

28 июля из-за штормового предупреждения в городе-курорте закрыли пляжи для купания. Отмечалось, что со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей на море.

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Также в этот день из-за сильного ветра 13 рейсов были отправлены из Сочи на запасной аэродром в Минеральных Водах. В дальнейшем они все смогли приземлиться в Краснодарском крае.

До этого пляжи в Сочи были закрыты с 9 по 12 июля из-за непогоды, которая в те дни обрушилась на город.

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