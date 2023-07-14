На Кубани открылись все пляжи после непогоды

С 13 июля в Краснодарском крае открыты все пляжи, закрытые из-за непогоды. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 14 июля.

Он отметил, что наводнения и ливни закончились 12 июля и раньше, а на следующий день пляжи были открыты повсеместно. Перед открытием были убраны сотни тонн мусора, восстановлен пляжный инвентарь. Сегодня пляжи работают под контролем спасательных служб.

Новость дополняется.