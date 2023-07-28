На подлете к Сочи 13 самолетов ушли на запасной аэродром из-за сильного ветра

На подлете к Сочи 13 самолетов из-за сильного ветра в пятницу, 28 июля, приняли решение уйти на запасной аэродром. Об этом сообщила пресс-служба сочинского аэропорта.

«В связи с ухудшением метеоусловий в районе аэропорта (усиление ветра) на 10:30 экипажами 13 рейсов принято решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные воды», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

При этом отмечается, что временные улучшения или «окна» позволили совершить безопасную посадку шести рейсам.

Уточняется также, что в аэропорту Сочи в рамках превентивных мер действует оперативный штаб для минимизации влияния непогоды на производственные процессы.

Неблагоприятный прогноз, по данным метеорологов, сохранится до 20:00.

Ранее в этот же день сообщалось, что из-за штормового предупреждения в Сочи закрыли пляжи для купания. Отмечалось, что со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей на море. Волнение моря 4–5 баллов.

По поручению главы города Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели призвали жителей и гостей Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

До этого пляжи в Сочи были закрыты с 9 по 12 июля из-за непогоды, которая в те дни обрушилась на город.