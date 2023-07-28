Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за штормового предупреждения. Об этом сообщил в пятницу, 28 июля, городской департамент курортов, туризма и потребительской сферы.

«Пляжные территории закрыты! Купание ограничено!» — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей на море. Волнение моря 4–5 баллов.

По поручению главы города Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели призвали жителей и гостей Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

До этого пляжи в Сочи были закрыты с 9 по 12 июля, из-за непогоды, которая в те дни обрушилась на город. Тогда вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок, были включены сиренно-речевые установки для оповещения людей.

Также из-за мощного ливня временно было остановлено движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Участок трассы А-147 Адлер – Веселое также перекрыт в связи с подтоплением проезжей части. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказывал, что в микрорайоне Хоста в Сочи из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.