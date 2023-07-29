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Путин заявил о становящихся более насыщенными отношениях России и ЮАР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Стратегические отношения России и ЮАР становятся всё более насыщенными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой в Санкт-Петербурге в субботу, 29 июля.

«Что касается российско-южноафриканских отношений, то они основываются на принципах стратегического партнерства, взаимодействие между нашими странами становится все более насыщенным и более разнообразным», — сообщил Путин.

В частности, президент подчеркнул, что между странами налажен многоуровневый политический диалог. В числе прочего, товарооборот между странами в прошлом году вырос на 16,4%.

«Развиваются торгово-экономические связи, сотрудничество. В 2022 году товарооборот продемонстрировал хороший рост — 16,4%. Мне кажется, абсолютные цифры могли бы быть и больше, но 1,3 млрд долларов — в принципе уже показатель достойный», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что есть несколько перспективных отраслей сотрудничество. В частности, это энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука и инновации.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Игорь Балдин рассказал об итогах саммита. Он подчеркнул, что торговля между Россией и Африкой скоро пойдет по транспортному коридору Север–Юг, маршрут которого проходит от Санкт-Петербурга до Индийского океана. Он же позволит воплотить энергетические проекты, например, строительство нефтепровода в Конго, завода по переработке урана в Танзании.

28 июля президент РФ отметил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого страны континента принимают непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждалось сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.

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