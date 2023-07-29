Саммит Россия — Африка стал ответом на западные санкции

Саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге создал предпосылки для ответа РФ на западные санкции. Об итогах мероприятия рассказал 29 июля корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Саммит стал площадкой для подписания ряда соглашений. Торговля между Россией и Африкой скоро пойдет по транспортному коридору Север–Юг, маршрут которого проходит от Санкт-Петербурга до Индийского океана. Он же позволит воплотить энергетические проекты — строительство нефтепровода в Конго завода по переработке урана в Танзании.

Также на форуме договорились постепенно избавляться от долларов в международных расчетах. Главной валютой Африки скоро может стать рубль, что будет контрмерой западных рестрикций.

Во время саммита президент России Владимир Путин провел встречи с 17 президентами и премьер-министрами. Лидер Эритреи Исайясом Афеверки отмечает, что теперь Москва и глобальный юг смотрят в одну сторону.

«Война, которую НАТО объявила России руками Украины — это война за гегемонию и доминирование во всем мире. Но мы переходим к новому миропорядку, избавляемся от гегемонии США. И Россия станет лидером этого процесса», — сказал он.

Россия помогает Африке стать частью международного сообщества, способствуя вступлению стран континента в БРИКС и G20.

«Хотел бы проинформировать, что Россия поддержит инициативу, выдвинутую вами в августе прошлого года, о предоставлении Афросоюзу статусу полноправного члена G20. Всестороннее развитие связей со странами африканского континента является приоритетом российской внешней политики», — сказал Путин.

28 июля президент РФ отметил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого страны континента принимают непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждалось сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.