Макрон созовет заседание Совета по обороне из-за ситуации в Нигере

Президент Франции Эммануэль Макрон созовет экстренное заседание Совета по обороне и национальной безопасности в связи с государственным переворотом в Нигере. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец 28 июля.

Заседание назначено на 15:00 (16:00 мск) в субботу, 29 июля.

«Этот государственный переворот совершенно нелегитимен и крайне опасен для нигерийцев, для Нигера и для всего региона. Вот почему мы призываем к освобождению президента Базума и восстановлению конституционного порядка», — сказал Макрон.

Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Чианим.

Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, а государственные границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.

В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

28 июля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.

29 июля Совет Безопасности ООН выступил с призывом о немедленном освобождении президента Базума. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил неконституционную смену правительства в Нигере.