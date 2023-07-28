Путин назвал сотрудничество с Ливией полезным для стабилизации на энергорынке

Сотрудничество с Ливией в рамках ОПЕК+ помогает стабилизации на энергетическом рынке. Об этом 28 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия и Ливия взаимодействуют в рамках различных многосторонних организаций и форматов, включая ОПЕК+ и форум стран-экспортеров газа, что способствует обеспечению стабильности мировых энергетических рынков», — сказал он на встрече с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.

В свою очередь ливийский лидер заявил, что его страна готова восстановить работу по всем прежним проектам с Россией, которые касаются энергетики, инфраструктуры, железных дорог.

Ранее в этот день Путин заявил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого Африка принимает непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Накануне Путин рассказал о подготовке около 30 энергетических проектов с участием страны в Африке. Общая мощность прорабатываемых проектов составляет порядка 3,7 ГВт. Кроме того, Россия за последние два года в 2,6 раза увеличила экспорт сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) в страны Африки.

Также 27 июля РФ и Бурунди подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. Соглашение позволит выполнить проекты по созданию и совершенствованию ядерной инфраструктуры Бурунди, правовому регулированию в области ядерной и радиационной безопасности, а также осуществлению исследований в области использования атомной энергии в мирных целях.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.