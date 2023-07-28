Опубликовано видео падения обломков ракеты ВСУ в Таганроге. Киевский режим совершил атаку по гражданской инфраструктуре города вечером в пятницу, 28 июля.

Взрыв произошел у кафе «Чехов сад». По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

В Минобороны РФ сообщили, что за атакой стоит киевский режим, средства ПВО перехватили ракету, упали обломки снаряда. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По данным Минздрава РФ, пострадали 14 человек, семеро из них госпитализированы. При этом Голубев позднее сообщил о девяти доставленных в больницы. Несовершеннолетних среди потерпевших нет.

Позднее стало известно, что еще одна украинская ракета перехвачена в районе Азова. Пострадавших и жертв нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку киевского режима.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, свою очередь, в беседе с «Известиями» указал, что сущность киевского режима — в нанесении ударов по гражданским объектам.