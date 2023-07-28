Захарова заявила о праве РФ на жесткие меры в ответ на обстрел Таганрога
Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на обстрел Таганрога и атаку беспилотника на Московскую область. Об этом 28 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. <...> Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», — приводит ее слова сайт МИД РФ.
Захарова призвала международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов.
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