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В Таганроге введут режим ЧС после падения обломков украинской ракеты

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Фото: Telegram/golubev_vu
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В Таганроге введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после падения обломков украинской ракеты. Об этом 28 июля сообщил глава города Андрей Фатеев.

«В администрации города провел оперативный штаб. Первое, что необходимо сделать, — оказать всю необходимую помощь и медицинскую, и психологическую пострадавшим. Также организовать работу по обследованию разрушений. В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации», — написал он в Telegram.

По его словам, на месте происшествия работают все экстренные службы.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету. Ее обломки упали на территории Таганрога. Атака была совершена с помощью переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Минздрав России сообщил, что в результате происшествия пострадали 14 человек, из них семеро доставлены в медицинские учреждения, остальные от госпитализации отказались.

О взрыве в Таганроге у кафе «Чехов сад» сообщили очевидцы ранее в этот день. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

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