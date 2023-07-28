В Таганроге введут режим ЧС после падения обломков украинской ракеты
В Таганроге введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после падения обломков украинской ракеты. Об этом 28 июля сообщил глава города Андрей Фатеев.
«В администрации города провел оперативный штаб. Первое, что необходимо сделать, — оказать всю необходимую помощь и медицинскую, и психологическую пострадавшим. Также организовать работу по обследованию разрушений. В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации», — написал он в Telegram.
По его словам, на месте происшествия работают все экстренные службы.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету. Ее обломки упали на территории Таганрога. Атака была совершена с помощью переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Минздрав России сообщил, что в результате происшествия пострадали 14 человек, из них семеро доставлены в медицинские учреждения, остальные от госпитализации отказались.
О взрыве в Таганроге у кафе «Чехов сад» сообщили очевидцы ранее в этот день. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.