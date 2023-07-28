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Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в Таганроге

Минздрав: при взрыве в Таганроге пострадали 14 человек, семеро госпитализированы
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Фото: РИА Новости
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При взрыве в Таганроге пострадали 14 человек, семеро из них госпитализированы. Об этом сообщили в Минздраве РФ 28 июля.

«По предварительным данным, пострадали 14 человек, семь из которых бригадами скорой доставляются в медицинские учреждения региона», — говорится в Telegram-канале Минздрава России.

В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что по состоянию на 18:00 в больницы Таганрога доставлены 12 человек. Из них двое отказались от госпитализации.

Госпитализированы девять человек, одного пациента обследуют врачи.

«Одна из госпитализированных — с черепно-мозговой травмой, проведена операция», — добавил глава региона.

Среди пострадавших детей нет.

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О взрыве в Таганроге у кафе «Чехов сад» сообщили ранее в пятницу очевидцы. Голубев сообщил, что эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

В Минобороны РФ заявили, что киевский режим совершил террористическую атаку по жилой инфраструктуре Таганрога, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету. Вторая ракета была перехвачена российской ПВО в районе города Азова.

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