Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в Таганроге
При взрыве в Таганроге пострадали 14 человек, семеро из них госпитализированы. Об этом сообщили в Минздраве РФ 28 июля.
«По предварительным данным, пострадали 14 человек, семь из которых бригадами скорой доставляются в медицинские учреждения региона», — говорится в Telegram-канале Минздрава России.
В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что по состоянию на 18:00 в больницы Таганрога доставлены 12 человек. Из них двое отказались от госпитализации.
Госпитализированы девять человек, одного пациента обследуют врачи.
«Одна из госпитализированных — с черепно-мозговой травмой, проведена операция», — добавил глава региона.
Среди пострадавших детей нет.
О взрыве в Таганроге у кафе «Чехов сад» сообщили ранее в пятницу очевидцы. Голубев сообщил, что эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.
В Минобороны РФ заявили, что киевский режим совершил террористическую атаку по жилой инфраструктуре Таганрога, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету. Вторая ракета была перехвачена российской ПВО в районе города Азова.