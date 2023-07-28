Минобороны РФ назвало терактом киевского режима взрыв в Таганроге
Киевский режим совершил террористическую атаку по жилой инфраструктуре Таганрога, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету. Об этом сообщило Минобороны РФ в пятницу, 28 июля.
«Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога. В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей», — сказано в сообщении ведомства.
В министерстве уточнили, что киевский режим совершил атаку с помощью переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
О взрыве в Таганроге у кафе «Чехов сад» сообщили очевидцы ранее в этот день. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Здание пострадало,
В МЧС России заявили о семерых пострадавших в результате происшествия. По информации Голубева, 15 человек с легкими травмами от осколков обратились за медицинской помощью.