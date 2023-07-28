Семь человек госпитализированы в результате взрыва в Таганроге
Семь человек были госпитализированы после взрыва в Таганроге в Ростовской области. Об этом 28 июля сообщило МЧС России.
«Количество человек, направленных в медицинские учреждения, увеличилось до семи», — сообщила пресс-служба ведомства ТАСС.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что по его информации в медучреждения доставлены девять человек. Их состояние медики оценивают как средней и легкой степени тяжести.
«Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома», — написал он в Telegram.
На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники, отметил глава региона.
Ранее в этот день Голубев сообщил, что в центре Таганрога взорвалась, предположительно, ракета. По его словам, за медицинской помощью обратилось 15 человек. У всех имеются легкие ранения от осколков. Жертв среди населения нет.