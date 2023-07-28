Глава Ростовской области сообщил о четырех пострадавших при взрыве в Таганроге
В центре Таганрога взорвалась, предположительно, ракета, погибших нет, четыре человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев 28 июля.
По его словам, потерпевшие получили легкие ранения от разбившихся стекол.
«На месте работают спасатели. <...> Информация об ущербе уточняется. Буду информировать», — написал он в Telegram.
Позднее Голубев уточнил, что за медицинской помощью обратилось 15 человек. У всех имеются легкие ранения от осколков. Жертв среди населения нет.
МЧС России в своем Telegram сообщило, что на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Возгорание не зафиксировано.
Также в Следственном комитете России заявили, что следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место ЧП.
Ранее в этот день очевидцы сообщили о взрыве в Таганроге. Взрыв произошел у ресторана «Чехов Сад».