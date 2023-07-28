Реклама
Прямой эфир
Мир
Лесной пожар в районе Кемера в Турции взят под контроль
Мир
Боррель заявил о возможной приостановке финансовой помощи Нигеру
Общество
Вильфанд сообщил о приходе солнечной погоды в Москву 31 июля
Туризм
Финляндия с 1 августа прекратит выдачу виз в Санкт-Петербурге
Экономика
Минтруд спрогнозировал низкую безработицу в РФ в ближайшие полтора года
Мир
Ангола выразила желание покупать у России грузовики «КамАЗ»
Армия
Минобороны назвало число уничтоженной с начала СВО тяжелой техники ВСУ
Авто
Путин предложил ратифицировать соглашение о признании с Минском дел о ПДД
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили три немецких Leopard и два колесных танка AMX
Политика
Путин заявил об использовании Западом санкций для борьбы с несогласными
Армия
ВС РФ взяли под контроль опорные пункты ВСУ в районе Сергеевки в ЛНР
Культура
Церемонию вручения «Эмми» перенесли из-за забастовок в Голливуде
Здоровье
Врач рекомендовала не пить зеленый чай при проблемах с ЖКТ и высоком давлении

Глава Ростовской области сообщил о четырех пострадавших при взрыве в Таганроге

Голубев: четыре человека пострадали при взрыве в кафе в Таганроге
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Таганрога взорвалась, предположительно, ракета, погибших нет, четыре человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев 28 июля.

По его словам, потерпевшие получили легкие ранения от разбившихся стекол.

«На месте работают спасатели. <...> Информация об ущербе уточняется. Буду информировать», — написал он в Telegram.

Позднее Голубев уточнил, что за медицинской помощью обратилось 15 человек. У всех имеются легкие ранения от осколков. Жертв среди населения нет.

МЧС России в своем Telegram сообщило, что на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Возгорание не зафиксировано.

Также в Следственном комитете России заявили, что следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место ЧП.

«Я никуда отсюда не уйду — отступать не учили»
Спецрепортаж «Известий» — о том, как идет зачистка приграничных территорий Белгородчины после попытки вторжения украинской ДРГ

Ранее в этот день очевидцы сообщили о взрыве в Таганроге. Взрыв произошел у ресторана «Чехов Сад».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023