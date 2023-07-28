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В Кремле осудили удар ВСУ по Таганрогу

Песков об ударе по Таганрогу: удары по гражданским объектам — сущность киевского режима
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Фото: РИА Новости
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Киевский режим продолжает наносить удары по гражданским объектам, в этом его сущность. Так «Известиям» прокомментировал взрыв в Таганроге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 июля.

«Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам, и в этом сущность киевского режима. Собственно, начиная с 2014 года они эту сущность стали ярко проявлять в отношении Донбасса, сейчас в отношении всех других районов», — сказал он на полях саммита Россия – Африка.

Песков отметил, что главе государства Владимиру Путину доложено об ударе по Таганрогу.

«Слава Богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно», — добавил представитель Кремля.

Взрыв в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» произошел ранее в этот день. Как указали в Минобороны РФ, киевский режим совершил теракт по жилой инфраструктуре города, средства ПВО перехватили ракету.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

По последним данным Минздрава РФ, пострадали 14 человек, семеро из них госпитализированы. При этом Голубев позднее сообщил о девяти доставленных в больницы. Несовершеннолетних среди потерпевших нет.

Позднее стало известно, что еще одна украинская ракета перехвачена в районе Азова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку киевского режима.

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