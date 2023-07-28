Минобороны РФ сообщило о повторной атаке ВСУ в районе Азова
Киевский режим предпринял повторную попытку террористической атаки по территории Российской Федерации, ракета была перехвачена в районе города Азова. Об этом сообщило Минобороны России 28 июля.
Удар был совершен около 17:15 переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-200.
«Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области. Обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности», — сказано в сообщении.
Как написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram, металлический предмет пробил крышу здания в селе Самбек, пострадавших нет.
Ранее в пятницу в Таганроге прогремел взрыв у кафе «Чехов сад». Голубев заявил, что эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, пострадало его здание.
В МЧС России заявили о семи пострадавших. По информации Голубева, 15 человек с легкими травмами от осколков обратились за медицинской помощью.
В Минобороны заявили, что киевский режим совершил террористическую атаку по жилой инфраструктуре Таганрога, ракету перехватили средства ПВО.