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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Таганрог

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте после атаки на Таганрог. Об этом ведомство сообщило 28 июля.

Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным следствия, вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, которая имеет высокие поражающие свойства. В результате детонации над жилыми кварталами и падения обломков 13 мирных жителей получили ранения, поврежден ряд домов и административные здания.

«В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, в ближайшее время будут назначены экспертизы. Устанавливаются конкретные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям», — заявили в СК.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету. Ее обломки упали на территории Таганрога. Атака была совершена с помощью переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200.

Минздрав России сообщил, что в результате происшествия пострадали 14 человек, из них семеро доставлены в медицинские учреждения, остальные от госпитализации отказались.

Глава города Андрей Фатеев объявил, что в Таганроге введут режим чрезвычайной ситуации.

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