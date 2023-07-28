СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Таганрог
Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте после атаки на Таганрог. Об этом ведомство сообщило 28 июля.
Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ, говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По данным следствия, вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, которая имеет высокие поражающие свойства. В результате детонации над жилыми кварталами и падения обломков 13 мирных жителей получили ранения, поврежден ряд домов и административные здания.
«В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, в ближайшее время будут назначены экспертизы. Устанавливаются конкретные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям», — заявили в СК.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету. Ее обломки упали на территории Таганрога. Атака была совершена с помощью переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200.
Минздрав России сообщил, что в результате происшествия пострадали 14 человек, из них семеро доставлены в медицинские учреждения, остальные от госпитализации отказались.
Глава города Андрей Фатеев объявил, что в Таганроге введут режим чрезвычайной ситуации.