Баба Яга за: какие кинопремьеры ждут нас в августе

Во время летних каникул количество фильмов с детским рейтингом в кинотеатрах традиционно растет : когда еще появится возможность сходить в кинотеатр всей семьей? И среди премьер августа тоже немало семейных картин — от трогательной истории собаки с китайской семьей до комедии о приключениях Бабы-яги в современном мире. О предстоящих премьерах августа рассказывают «Известия».

Баба Яга спасает мир

3 августа

В прошлогодние летние каникулы режиссер Карен Захаров приготовил для школьников и их родителей комедию о встрече поколений «Артек. Большое путешествие». В этом году его новая картина рассчитана на детей помладше. По сюжету не в меру любопытный школьник Сенька нечаянно попадает в волшебный лес, скрывающий в себе темные силы. Баба-яга, в этот раз выступающая на стороне добра, пытается оградить от злых чар мир людей, а для этого ей вместе с Сенькой предстоит отправиться в современный город на поиски волшебного артефакта.

Что ж, успех «Чебурашки» неизбежно должен был вызвать к жизни новые фильмы о приключениях сказочных героев в современном мире — посмотрим, насколько успешной окажется попытка. Выбор на главную роль Бабы-яги Людмилы Артемьевой («Таксистка», «Сваты»), крайне убедительной в амплуа простой русской бабы, способной остановить на скаку целый табун коней, внушает надежду на лучшее.

Развод по-геймерски

10 августа

Джордан и Патрик живут в маленькой деревушке на юге Франции обычной жизнью 14-летних подростков — тащатся от звезд рэпа, ссорятся с родителями, все свободное время проводят, играя в приставку, и периодически влипают в неприятности. Одна из них закончилась для Джордана бритьем наголо, но мальчишки решили не унывать и извлечь из своей ошибки прибыль — распустить слух о смертельной болезни Джордана и собрать под это денег на новую приставку.

Из идиотской подростковой шутки каннский лауреат Юго Томас понемногу раскручивает настоящую философскую притчу о дружбе, сочувствии, уважении и доброте. Исполнивший главную роль в картине Эван Бурдель впечатляет актерской зрелостью: наверняка мы услышим о нем еще не раз. Еще одна знаковая участница съемочной группы — Ванесса Паради, сменившая амплуа вечной девушки на новое — зрелой женщины-матери, что вполне тянет на смену эпох.

Как звезды

17 августа

Соня — начинающая актриса, Маша озвучивает мультфильмы. Они такие разные, но обе стремятся к блестящей актерской карьере и готовы на все ради звездного статуса. Этого хватает, чтобы девушки стали закадычными подругами, но ситуация меняется, когда одна из них и впрямь получает свой звездный билет. Режиссер и сценаристка Мария Лойтер («Галангал», «Ледышка») сумела создать на экране очаровательно легкую атмосферу молодежных вечеринок, страстных мимолетных романов, горячечных мечтаний о ярком будущем — словом, всего, что наполняет юные годы ожиданием счастья.

Наталья Земцова («Эпидемия», «Чикатило») и Надежда Иванова («Мир! Дружба! Жвачка!» удивительно органичны в ролях двух юных честолюбивых дебютанток, а в качестве тяжелой артиллерии выступает любимая зрителями Юлия Снигирь. Это типичное женское кино, где есть над чем посмеяться и над чем поплакать. Это в полной мере оценили зрители кинофестиваля «Дух огня», единодушно присудившие картине приз зрительских симпатий.

Заложники

24 августа

Обычное утро солидного бизнесмена Мэтта Тернера оборачивается катастрофой, когда, отвозя детей в школу, он обнаруживает, что его машина заминирована, а единственный способ избежать взрыва — не покидая автомобиль, в точности следовать всем инструкциям таинственного террориста. Герою приходится не только противостоять угрозам неизвестного преступника, но и решать, кто вовлек его в этот кошмар и как спасти себя и близких.

Жанр боевика на полном ходу остается беспроигрышным еще со времен «Скорости», а Лиам Нисон («Звездные войны», «Список Шиндлера»), исполнивший главную роль, отлично умеет создавать эмоциональное напряжение без лишних телодвижений. Режиссер картины Нимрод Антал известен российскому зрителю по работе над сериалами «Дом с прислугой» и «Очень странные дела».

Квест

24 августа

Сюжет «пионеры против бандитов» неизменно любим подростками, так что фильм «Квест» просто обречен на успех, тем более что создатели фильма не пожалели для него всевозможных рычащих и бабахающих на радость молодому поколению технических примочек, а с этим здесь все в порядке.

Картина о том, как отцы на спор отправили двух юных представителей «золотой молодежи» в военизированный лагерь и как игра превращается в настоящий боевик, когда под угрозой оказывается жизнь одного из ребят , просто нашпигована экшен-сценами в лучших традициях бондианы: гонки на мотоциклах и квадроциклах, дерзкие подводные рейды с аквалангами перемежаются сценами перестрелок и драк. Постановщиком трюков выступил известный боец Олег Тактаров, сыгравший к тому же одну из главных ролей, так что мордобой обещает быть весьма реалистичным.

Гонщики на драйве

31 августа

Кто гонял в 1990-е, тот умеет решать проблемы! Несмотря на то что фильм «Гонщики на драйве» снят в Германии, российской публике этот девиз понятен на все сто, тем более когда произносит его Тиль Швайгер — самый обаятельный немецкий актер и режиссер с его нечеловеческим магнетизмом. И хотя его персонаж — вышедший в тираж гонщик, ставший неудачливым владельцем автомастерской , глядя на него, никто не сомневается, что он непременно выиграет свою главную гонку и вернется в обойму.

Компанию Швайгеру составляет блестящий актер Мориц Бляйбтрой («Беги, Лола, беги!», «Лунный папа»). По ходу дела публике будут в изобилии представлены огнедышащие сопла, горящие покрышки, сметаемые ограждения и взлетающие над дорогой авто — словом, все атрибуты, дорогие сердцам любителей кино о дорожных хулиганах, снедаемых жаждой драйва.

Мой Хатико

31 августа

Маленькие пушистые щенки и котята растапливают сердца по всей планете — от Бразилии до Китая. Сюжет о том, как немолодой университетский профессор Чэнь подбирает во время загородной поездки грязного испуганного щенка и привозит его домой, несмотря на протесты домашних , развивается в весьма экзотичном для российского зрителя сугубо китайском антураже, однако понятен каждому даже без перевода.

Конечно же, все закончится хорошо: жена профессора, ненавидящая собак, в конце концов сменит гнев на милость, и благодарный пес станет настоящим членом семьи, сплотив ее и помогая людям по-новому взглянуть друг на друга и возродить угасшие чувства. Трогательная деталь: пес по кличке Дахуан, сыгравший главного четвероногого героя, числится в списке исполнителей на положенном почетном месте.