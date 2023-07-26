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С блек-джеком и шутками: что показали в новом сезоне «Футурамы»

Продолжение шоу вышло после десятилетнего перерыва
Фото: ULULU Company
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Стриминговый сервис Hulu выпускает новые эпизоды культового мультсериала от создателей «Симпсонов» — «Футурама». Премьера состоялась 24 июля — спустя десять лет после финала предыдущего сезона. Первые критики назвали возвращение забавным, авторы в стиле шоу продолжили шутить на злободневные темы, а вот российским фанатам юмора не хватило. «Известия» посмотрели первый эпизод и рассказывают о продолжении.

И снова здравствуйте!

Впервые научно-фантастический мультсериал «Футурама» вышел в 1999 году. Он рассказывает о молодом парне Филиппе Фрае, который заморозил себя в криогенной камере и очнулся в XXXI веке. Сначала шоу выходило на Fox, потом — на Comedy Central. За это время было снято шесть сезонов и четыре полнометражных фильма, которые в итоге тоже трансформировали в формат мультсериала. Поэтому в разных источниках новый сезон называют либо восьмым, либо 11-м. И даже официально его рекламируют с формулировкой «новый сезон», чтобы ни с кем не спорить.

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Фото: 20th Television Animation

Действие сезона начинается ровно там, где закончился предыдущий. Причем тогда у истории в целом был логичный финал. Из-за сломанного прибора всё в мире — люди, звери, машины, моря и океаны — застыло. Участь не постигла только Фрая и Лилу (одноглазая инопланетянка). Вечно молодая парочка прожила долгую жизнь и даже состарилась. Но в итоге их нашел профессор, который тоже смог спастись. Он предложил вернуться в прошлое, чтобы исправить ошибку, остановившую время. Вселенную «Футурамы» буквально поставили на паузу, поэтому первые реплики оживших после десятилетнего перерыва персонажей звучат двусмысленно: «Сдается мне, нас перезапустили».

Новый сезон — это скорее не перезагрузка, а продолжение. Действие происходит в 3023 году. Вновь помолодевший Фрай осознает, что провел в будущем уже больше 20 лет и ничего не добился. Он решает задаться достойной целью, но не находит ничего лучше, чем посвятить себя просмотрам сериалов.

Сперва происходящее кажется плохо замаскированной рекламной интеграцией. Герой оформляет подписку на Fulu, а мы знаем, что новый сезон «Футурама» теперь выходит именно на Hulu. Но дальше посыл становится понятен — авторы высмеивают эпоху стримингов, бесконечного контента и проблему перезапуска сериалов. Так, Фрай устраивает марафон по просмотру шоу «Все мои детальки» — это отсылка к мыльной опере «Все мои дети», которая выходила в США с 1970 по 2013 год.

футурама новый сезон мульт
Фото: ULULU Company

В этом плане «Футурама» себе не изменила. Пародии — в стиле шоу. Вспомнить, например, один из эпизодов первого сезона, где космический корабль «Титаник» затягивает черная дыра. В новой серии есть отсылка к «Черному зеркалу». В выдуманном «Страшном зеркале» голосовой помощник Синри (пока авторы «Футурамы» спали, в реальном мире появилась Siri) поработил своего хозяина.

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«Приемлемо забавное возвращение»

К работе над возрождением вернулись авторы проекта Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн, которые известны «Симпсонами», а также большинство актеров озвучивания. В качестве промо за два дня до премьеры в Сан-Диего устроили шоу дронов. В небе показали фигуры робота Бендера, межпланетного экспресса, а также популярный мем «Заткнись и возьми мои деньги!».

Новый сезон не остался без внимания критиков, хотя отзывов пока не так много. В основном они положительные. Дэн Финберг из The Hollywood Reporter считает, что это «приемлемо забавное возвращение». Автор IGN Movies отметил смесь научно-фантастической пародии и сатирических выпадов в адрес современной культуры.

футурама новый сезон мульт
Фото: ULULU Company

— Сериал так же весел, как и всегда: буйство изобретательности и шуток, которые бросаются в глаза. Хотя есть точки преткновения, будем надеяться, что это просто проблемы с прорезыванием зубов: налейте себе большой стакан Slurm (напиток из «Футурамы». — «Известия») и наслаждайтесь, — пишет Вики Джессоп из London Evening Standard.

А обозреватель Variety добавляет: тем, кто знаком с самыми большими секретами сериала, трудно удержаться от смеха, когда эти кусочки головоломки встают на свои места.

Некоторые, однако, считают, что создателям не хватило изобретательности предложить что-то новое. Один из авторов назвал ностальгию адской штукой, которая работает не в пользу продолжения.

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Вышедший эпизод активно обсуждают в соцсетях российские поклонники шоу. Одни рады как минимум тому, что он вообще вышел, другие отмечают, что в нем слабые пародии, не хватает типичных шуток Бендера, да и вообще ожидали большего.

— Чувство, будто заказал в ресторане любимый десерт, а получил прокисшую дрянь, — написал один из пользователей.

Создатель крупного фан-сообщества Денис Платон рассказал «Известиям», что часть поклонников недовольна озвучкой новой серии. Сам он смотрел в оригинале и остался доволен.

футурама новый сезон мульт
Фото: ULULU Company

Я бы сказал, что реакция сообщества смешанная. Очень многим не зашла именно озвучка, а не сама серия. Все-таки большинство привыкло к озвучке Быстрова и Савиной. Более того, когда «Футурама» возродилась в прошлый раз, ее озвучили те же самые актеры, поэтому и ожидание у сообщества было соответствующим. Что касается самой серии, некоторым она показалась посредственной, хотя я так не считаю. Для начала сезона это вполне хороший старт, — сказал фанат франшизы. — В новой серии много самоиронии и отражения проблемы изобилия сериалов, на чем и строятся основные шутки. Ругать серию я не буду, мне кажется, нужно дождаться, когда выйдет весь сезон, чтобы сделать вывод о качестве серий.

«Не надо перезапускать сериал, если не можешь обеспечить качество»

Слово взяли и сами авторы. Заканчивается первый эпизод «Футурамы» саммитом по опасности потокового телевидения в Белом доме, на котором выступает Фрай. Персонаж произносит: «Не надо перезапускать сериал, если не можешь обеспечить качество». Остается надеяться, что создатели тем самым намекают, что они в этом качестве уверены и перезагрузка оправдает себя.

Герой также назвал оптимальное количество эпизодов, которое можно посмотреть за раз, — 10. Не более и не менее того. Вот и в новом сезоне до 25 сентября выйдет 10 серий «Футурамы», в которых авторы, судя по названиям, постараются нагнать произошедшее в мире за время отсутствия «Футурамы»: биткоин-лихорадку, вакцинацию, культуру отмены. Еще 10 серий выйдет после перерыва, но, сколько он продлится, пока не сообщается.

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