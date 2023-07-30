Убийства по правилам и без: какие телесериалы ждут нас в августе

Составители графиков августовских премьер, не сговариваясь, решили посвятить последний летний месяц любителям сюжетов, от которых кровь стынет в жилах. Российские и зарубежные создатели телешоу представляют публике свежие детективные триллеры, фантастические триллеры, психологические триллеры и, для разнообразия, герметичный детектив с убийством. Впрочем, любителям фантастики не стоит жаловаться: в августе на экраны выйдет «Асока». Фанаты вселенной «Звездных войн» ждали ее так давно, что никак не смогут считать себя обойденными.

«Диагноз: везучая»

1 августа, Wink

Сериальное творчество режиссера Кирилла Кузина ровным не назовешь : если мистический комедийный хоррор «Сергий против нечисти» наделал шуму и собрал внушительную гвардию поклонников, то последний его сериал «Там, где цветет полынь» не вызвал восторга у рецензентов и зрителей. Похоже, режиссер решил дальше не рисковать и вернуться к беспроигрышному для него юмористическому жанру, на сей раз в криминальном антураже. В главной роли — столь же беспроигрышная Аглая Тарасова («Вика-Ураган»), здорово поднаторевшая играть бой-баб обманчиво хрупкого сложения. Именно такой предстает ее героиня — обладающая природным везением оторва-социопатка, с удовольствием исполняющая роль талисмана на удачу для жуликов различного калибра. По ходу действия, однако, ее героине предстоит преобразиться: встать на сторону добра, защитить от несправедливого обвинения незадачливого бухгалтера Антона (Кирилл Кяро, «Эпидемия») и помочь ему наладить отношения с дочерью. Как справится с преображением Аглая Тарасова, которой не раз ставили в упрек весьма однообразную манеру актерской игры? Узнаем уже скоро.

«Замаячный»

1 августа, KION

Замаячный — название поселка на краю света, неблагополучной окраины провинциального города , у жителей которого, привычно называющих поселок Ямой, нет ни надежды, ни будущего. Главной героине Кате удалось вырваться из Ямы к другой, благополучной жизни, где есть всё — любящий мужчина, планы на будущее, работа следователем, которая помогает забыть о кошмаре, случившемся в родном поселке 11 лет назад. Но зло возвращается — и теперь Кате и ее земляку, оперативнику Сергею, придется охотиться за маньяком, который когда-то сломал их жизни.

Мрачные пейзажи, постоянное затемнение, жуткие кадры с изувеченными жертвами — создатели сериала «Замаячный», безусловно, сумеют нагнать на зрителей жути. Будет ли этого достаточно, чтобы возбудить интерес аудитории? Заранее сказать сложно: режиссер Андрей Либенсон — новое имя для любителей отечественных сериалов, да и исполнители главных ролей белорусская актриса Татьяна Чердынцева («Ученица Мессинга») и Алексей Бардуков («Диверсант») пока еще не создали себе устойчивой репутации. Впрочем, литературная первооснова внушает надежду: триллер Ильи Бушмина «Ничейная земля» на литературных сайтах уверенно держит рейтинги не ниже 4,5.

«Последователи»

3 августа, Premier

Тема деструктивных религиозных культов регулярно поднимается в кинематографе — и вот, наконец, к ней решили подступиться создатели российских сериалов. Супруги Вера (Марина Александрова — «Азазель», «Звезда эпохи») и Андрей (Виктор Добронравов — «Т-34», «Сквозь время») борются с бесплодием и, перепробовав все средства, обращаются к целителю отцу Афанасию , привлекающему в свой дальний скит многих, надеющихся на чудо. И чудо происходит — Вера беременна. Но вскоре ее муж понимает, что его жена и ребенок оказались в сетях жестокой секты. Ему придется спасать жену, пусть даже против ее воли.

Молодой режиссер Гамлет Дульян («МЫ») щекочет зрительские нервы натуралистичными сценами и расцвечивает действо узнаваемыми сценами отправления древнеязыческих культов. Производством сериала занимается «Кинокомпания братьев Андреасян» («Звездный суд», «Здравствуйте, вам пора»), никогда не чуждающаяся скандалов, так что шок-контент зрителям сериала обеспечен.

«Потерянные цветы Элис Харт»

4 августа, Prime

Сериал поставлен по одноименному бестселлеру австралийской писательницы Холли Ринглэнд, в 2019 году признанному лучшей книгой Австралии. Затейливое повествование охватывает несколько десятилетий из жизни Элис Харт, за которые героиня превращается из маленькой девочки в молодую женщину, год за годом перелистывающую тяжелые страницы истории своей семьи : абьюз, психологическое и физическое насилие, таинственная гибель родителей, жизнь с бабушкой... Цветы помогают ей осознавать свои чувства и искать свое место в мире.

Шоураннером семейной психологической драмы стала австралийка Сара Ламберт, чья телеадаптация романа Марел Дэй «Агнцы божьи» стала номинантом на приз Австралийской академии кино и телевидения за лучший сериал и лучший сценарий. Роль подросшей Элис исполнит Алисия Дебнам-Кэри («100», «Бойтесь ходячих мертвецов»), а роль ее бабушки сыграет Сигурни Уивер, также ставшая одним из продюсеров сериала. Одного этого достаточно, чтобы не пропустить «Потерянные цветы Элис Харт».

«Избранный»

16 августа, Netflix

12-летний Джоди — обычный школьник, он встречается с друзьями, ищет свое место в мире, пытается произвести впечатление на свою подружку и противостоять местным хулиганам — пока не обнаруживает в себе способности Иисуса Христа и не узнает, что ему предстоит вступить в последнюю битву с Антихристом. Сериал основан на серии комиксов «Американский Иисус» Марка Миллара и Питера Гросса, однако создатели, успешные шоураннеры Эверардо и Леопольдо Гоуты («Люк Кейдж», «Большая игра»), перенесли его действие в Мексику, чтобы обеспечить красочность картинки и аутентичность мифологической составляющей сериала. Если вы ждете очередного «Гарри Поттера» в мексиканском антураже — не надейтесь: действо обещает быть куда более жестким и глубоко пропитанным религиозным духом. Сам главный герой, впрочем, не особенно хочет задаваться глубокими религиозными вопросами — но зрителям, похоже, уйти от них не удастся.

«Асока»

23 августа, Disney+

Многочисленные спин-оффы «Звездных войн» появляются на телеэкранах с уже никого не удивляющей регулярностью, однако «Асока» среди них стоит, пожалуй, особняком. Создавая сериал про Асоку Тано, девушку-джедая и бывшего падавана Энакина Скайуокера, студия Disney ориентировалась, прежде всего, на пожелания публики.

Асока, впервые появившаяся в далекой-далекой галактике в мультсериале «Войны клонов» и вернувшаяся в пятой серии «Мандалорца», своей экзотической внешностью и решительностью завоевала сердца фанатов, которые завалили студию просьбами уделить ей побольше места в дальнейших сериях. Создатель «Мандалорца» Джон ЙФавро и продюсер Дэйв Филони, впервые представивший Асоку в мультипликации, решили пойти дальше и посвятить ей собственный спин-офф, который еще в конце прошлого года прочно занимал лидирующие позиции в списках самых ожидаемых сериалов 2023-го. Роль Асоки Тано исполнила Розарио Доусон , бессменный голос Чудо-женщины в многочисленных мультипликационных фильмах и сериалах.

«Убийство на краю света»

30 августа, Hulu

Эксцентричный миллиардер, живущий затворником в уединенном курортном раю, приглашает в свой великолепный особняк 12 человек, которых ждет отдых по высшему разряду. Однако после того как один из гостей гибнет от рук таинственного убийцы, речи об отдыхе уже не идет: каждый из присутствовавших подозревает остальных. Детектив-любительница Дарби Харт, роль которой исполнила звезда «Короны» Эмма Коррин, — одна из приглашенных, и теперь ей предстоит вычислить убийцу и спасти невинных людей.

Фото: FX Productions

Кажется, нас ждет классический герметичный детектив в духе «10 негритят» Агаты Кристи — но не стоит забегать вперед. Шоураннеры нового сериала — Брит Марлинг и Зал Батманглидж, создатели загадочного авангардного телешоу «ОА», невероятным образом сочетающего в себе черты фантастического триллера и психологической драмы и на долгие годы ставшего загадкой не только для зрителей, но и для критиков. «Убийство на краю света» — покамест загадка совсем другого рода: единственный появившийся в сети тизер сериала сделан в весьма авангардном духе и не раскрывает зрителям ничего, кроме лиц занятых в шоу актеров.